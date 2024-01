Nuit de la lecture ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan, samedi 20 janvier 2024.

Nuit de la lecture au Bistro-Librairie Le Kairn

17h30-18h30 : lectures et discussions autour de jachère, de Philippe AIGRAIN, éditions publie.net

Les amis et les proches vous feront découvrir l’ouvrage posthume de Philippe AIGRAIN, disparu accidentellement dans nos montagnes pyrénéennes qu’il chérissait tant. Il avait fondé et installé ici les ateliers du Lavedan, ateliers d’écriture que certains ont pu découvrir au Kairn.

Son roman nous place dans un temps d’après le chaos. L’humanité, dévastée par des années de guerres, ravagée par les virus est au bord de l’extinction. C’est dans ce contexte que se rassemble une petite communauté. Ils et elles sont douze. Ensemble, ils arpentent les champs de bataille qu’ont laissé dans leur sillage les robots tueurs. Ensemble, modestement, ils tentent de réamorcer les rouages de la civilisation. Tout se complique lorsqu’ils commencent à converser avec des machines militaires fatiguées d’avoir œuvré tout ce temps à détruire. Peut-on envisager de reconstruire avec elles ?

La quête fixée par ce petit groupe est plus humble que celles qu’on trouve généralement dans les récits post-apocalyptiques. L’enjeu est moins le survivalisme individuel que la survie des communautés humaines, l’entente entre les hommes, les femmes et les non-humains. « Même si le récit reprend certains motifs du genre post-apocalyptique, c’est avant toute chose l’espoir qui traverse Jachère. Non pas l’espoir factice de happy-ends individualistes, mais bien plutôt de la possibilité de (re)construire sur les ruines du monde ancien, un nouveau, radicalement différent, rompant avec l’organisation sociale (capitaliste) au sein de laquelle nous (sur)vivons. L’avènement de cette organisation sociale passant par une tout autre manière d’appréhender le vivant, par rapport radicalement différent aux technologies. »(littéralutte.com)

Inspiré par des penseurs tels que Philippe Descola ou Gilbert Simondon, Philippe Aigrain dans ce deuxième roman d’une grande délicatesse chemine avec des littératures qui ont contribué à former son regard et son écriture. Ainsi Marielle Macé, Nastassja Martin ou Bérengère Cornut peuvent être invoquées. Le tout magnifiquement illustré par Roxane Lecomte qui prête vie aux montagnes slovènes, actrices à part entière du récit. Sans oublier Marie Cosnay, à qui Jachère doit beaucoup, et qui prolonge la lecture d’une postface émue.

— Extrait de la postface de Marie Cosnay —

« Longtemps après la lecture de Jachère , deux images résistent, demeurent, et je sais que cela plairait à Philippe de le savoir : les courbettes et révérences des monstres tueurs devenus alliés imprévisibles, cette douceur, et la science des plantes, comment naît le riz, le soja, comment on cueille orties, pissenlits, pâquerettes, bourrache, oseille sauvage, mâche, plantain, onagres, crosses de fougères, que sais-je encore. La douceur, encore, de cette ordonnance du monde, ou plutôt, de cette recréation du monde. »

De 20h à minuit, lectures ouvertes

Nous vous invitons à venir lire un texte de votre choix. La thématique de la nuit de la lecture est le corps… les déclinaisons sont multiples et je ne doute pas que vous caresserez nos corps engourdis par le froid de vos riches lectures.

Le principe : vous déposez votre nom dans un chapeau en arrivant et nous tirons au sort les lecteurs au fil de la soirée. Un verre de vin chaud offert par le Kairn sonnera chaque heure.

Le repas aura lieu de 19h à 20h. Nous vous remercions de réserver au 0562421063 ou par mail : lekairn@gmail.com. Nombre de places limité.

ARRAS-EN-LAVEDAN Le Kairn

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lekairn@gmail.com



