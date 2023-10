Soirée repas côtelettes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan, 21 octobre 2023, Arras-en-Lavedan.

Arras-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

Organisé par le comité des fêtes et animé par « Eths amics »..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . .

ARRAS-EN-LAVEDAN Salle des fêtes

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the Comité des fêtes and hosted by « Eths amics ».

Organizado por el Comité des fêtes e interpretado por « Eths amics ».

Organisiert vom Festkomitee und musikalisch umrahmt von « Eths amics ».

Mise à jour le 2023-10-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65