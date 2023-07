Conférence et pot de décrochage ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan, 30 juillet 2023, Arras-en-Lavedan.

Arras-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

15h : Conférence « Aux origines de l’art géométrique » par l’artiste, Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

17h : Pot de décrochage de l’exposition « Natura geometrica »..

ARRAS-EN-LAVEDAN Abbadiale la Maison des Arts

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



3pm: Lecture « The origins of geometric art » by artist Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

5pm: Potluck for the « Natura geometrica » exhibition.

15.00 h: Conferencia « Los orígenes del arte geométrico » a cargo del artista Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

17.00 h: Comida para la exposición « Natura geométrica ».

15 Uhr: Vortrag « Zu den Ursprüngen der geometrischen Kunst » des Künstlers Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

17 Uhr: Potpourri zum Abhängen der Ausstellung « Natura geometrica ».

