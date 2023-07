Visite commentée de l’exposition « Natura Geometrica » ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan, 23 juillet 2023, Arras-en-Lavedan.

Arras-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

Visite commentée de l’exposition par l’artiste, Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT..

2023-07-23 15:00:00 fin : 2023-07-23 . .

ARRAS-EN-LAVEDAN Abbadiale la Maison des Arts

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided tour of the exhibition by the artist, Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

Visita guiada a la exposición por el artista Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung durch den Künstler, Alain-Jacques LÉVRIER-MUSSAT.

