STAGE DE BIJOUTERIE ARRAS-EN-LAVEDAN, 18 mai 2023, Arras-en-Lavedan.

Vous rêvez d’apprendre à travailler les métaux précieux ? Souder, assembler, polir, sertir une pierre… La bijouterie est un art, il peut se pratiquer avec un minimum de matériel et un petit espace. Quoi de plus agréable que d’avoir cette petite bulle de créativité et de passer les journées d’hiver à fabriquer les bijoux tout droit sortis de vos songes avec des matériaux nobles et durables ?

Lors d’un stage de 5 jours, Pascal vous présentera les métaux précieux, leur univers, leurs caractéristiques et comment les travailler.

Chaque élève aura un atelier et l’outillage nécessaire afin de pouvoir comprendre et expérimenter le processus complet de fabrication d’un bijoux à « l’ancienne »..

2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-19 17:00:00. .

ARRAS-EN-LAVEDAN Abbadiale la Maison des Arts

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Do you dream of learning to work with precious metals? Soldering, assembling, polishing, setting a stone? Jewelry making is an art, it can be practiced with a minimum of material and a small space. What could be more pleasant than to have this little bubble of creativity and to spend the winter days making jewelry straight out of your dreams with noble and durable materials?

During a 5-day workshop, Pascal will introduce you to precious metals, their universe, their characteristics and how to work them.

Each student will have a workshop and the necessary tools to be able to understand and experience the complete process of making jewelry the « old fashioned way ».

¿Sueña con aprender a trabajar con metales preciosos? ¿Soldar, montar, pulir, engarzar una piedra? La joyería es un arte, se puede practicar con un mínimo de material y un espacio reducido. ¿Qué puede haber más agradable que disponer de esta pequeña burbuja de creatividad y pasar los días de invierno fabricando joyas salidas de sus sueños con materiales nobles y duraderos?

Durante un taller de 5 días, Pascal le presentará los metales preciosos, su universo, sus características y cómo trabajarlos.

Cada alumno dispondrá de un taller y de las herramientas necesarias para poder comprender y experimentar el proceso completo de fabricación de joyas a la « antigua usanza ».

Möchten Sie lernen, wie man Edelmetalle bearbeitet? Löten, montieren, polieren, einen Stein fassen? Die Schmuckherstellung ist eine Kunst, die mit einem Minimum an Material und einem kleinen Raum ausgeübt werden kann. Was gibt es Schöneres, als eine kleine Blase der Kreativität zu haben und die Wintertage damit zu verbringen, Schmuck aus edlen und nachhaltigen Materialien herzustellen?

In einem fünftägigen Kurs wird Pascal Ihnen die Edelmetalle, ihre Welt, ihre Eigenschaften und ihre Verarbeitung vorstellen.

Jeder Schüler erhält eine eigene Werkstatt und die notwendigen Werkzeuge, um den gesamten Prozess der Schmuckherstellung auf « altmodische » Art und Weise zu verstehen und zu erleben.

Mise à jour le 2023-04-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65