Caf’Litt’ au kairn ARRAS-EN-LAVEDAN, 21 avril 2023, Arras-en-Lavedan.

Ce café littéraire depuis sa création se révèle être un vrai beau moment d’échanges autour de lectures variées : chacun peut parler de livres qu’il a particulièrement apprécié (ou pas!) et est amené par la lecture de services de presse (ouvrages envoyés à la librairie pour découverte avant parution) à découvrir des textes vers lesquels il n’irait pas forcément et de titiller un imaginaire qui le sort parfois de sa zone de confort…. une expérience déjà très appréciée par les participant(e)s!

n’hésitez pas à venir mêler votre voix à ces passionnants échanges!.

2023-04-21 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-21 13:00:00. EUR.

ARRAS-EN-LAVEDAN Bistrot Le Kairn

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Since its creation, this literary café has proved to be a real moment of exchange around various readings: everyone can talk about books they have particularly appreciated (or not!) and is led by the reading of press services (books sent to the bookstore for discovery before publication) to discover texts that they would not necessarily go towards and to titillate an imagination that sometimes takes them out of their comfort zone…. an experience that has already been very much appreciated by the participants!

don’t hesitate to come and add your voice to these exciting exchanges!

Desde su creación, este café literario se ha revelado como una verdadera oportunidad para intercambiar ideas sobre lecturas variadas: cada uno puede hablar de los libros que le han gustado especialmente (¡o no!) y, a través de la lectura de los servicios de prensa (libros enviados a la librería para su descubrimiento antes de su publicación), descubrir textos a los que no acudiría necesariamente y excitar su imaginación, lo que a veces les saca de su zona de confort…. ¡una experiencia que ya ha sido muy apreciada por los participantes!

¡no dudes en venir y sumar tu voz a estos apasionantes intercambios!

Dieses Literaturcafé hat sich seit seiner Gründung als ein schöner Moment des Austauschs über verschiedene Lektüren erwiesen: Jeder kann über Bücher sprechen, die ihm besonders gut gefallen haben (oder auch nicht!), und durch die Lektüre von Pressediensten (Bücher, die der Buchhandlung zur Entdeckung vor der Veröffentlichung geschickt werden) werden Texte entdeckt, zu denen man nicht unbedingt gehen würde, und die Fantasie wird angeregt, die einen manchmal aus seiner Komfortzone herausholt…. eine Erfahrung, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits sehr geschätzt wird!

zögern Sie nicht, Ihre Stimme in diesen spannenden Austausch einzubringen!

