Arras, citadelle de Vauban Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban

Yonne

Arras, citadelle de Vauban Saint-Léger-Vauban, 16 avril 2022, Saint-Léger-Vauban. Arras, citadelle de Vauban Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban

2022-04-16 – 2022-08-28 Musée Vauban 4 Place Vauban

Saint-Léger-Vauban Yonne Saint-Léger-Vauban Arras est une citadelle de Vauban. En 2008, elle a été classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En 2022, la citadelle d’Arras se découvre au Musée Vauban. maison.vauban@wanadoo.fr +33 3 86 32 26 30 Arras est une citadelle de Vauban. En 2008, elle a été classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En 2022, la citadelle d’Arras se découvre au Musée Vauban. Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban, Yonne Autres Lieu Saint-Léger-Vauban Adresse Musée Vauban 4 Place Vauban Ville Saint-Léger-Vauban lieuville Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Departement Yonne

Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-vauban/

Arras, citadelle de Vauban Saint-Léger-Vauban 2022-04-16 was last modified: by Arras, citadelle de Vauban Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban 16 avril 2022 Saint-Léger-Vauban Yonne

Saint-Léger-Vauban Yonne