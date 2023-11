The Glenn Miller Memorial Orchestra CASINO – GRAND’SCENE, 10 mars 2024, ARRAS.

The Glenn Miller Memorial Orchestra CASINO – GRAND’SCENE. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 17:00 (2024-03-10 au ). Tarif : 41.0 à 46.0 euros.

LE BUREAU DES SPECTACLES (2020-003654 & 2020-002726) presente en accord avec Music For Ever Production ce concert THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA NOUVEAU SPECTACLE : Hommage aux années Swing Présenté par Music For Ever Production Le fameux Big Band présentera un NOUVEAU SPECTACLE en faisant un vibrant hommage au chanteur / crooner américain, connu de tous et par toutes les générations : Frank Sinatra ( New-York-New-York / Fly me to the moon / Make the knife… ) sans oublier le meilleur du Swing ( Glenn Miller, Gershwin…). Un Nouveau Spectacle en 2 parties : 1ère partie consacrée au 70ème anniversaire du débarquement & de la libération. 2ème Partie consacrée aux plus grands succès des années Swing (avec des titres de Frank Sinatra, Gershwin, Louis Prima, Glenn Miller…). THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA perpétue le succès des années « Swing » où les Bigs Bands ont imposé leurs mélodies au monde entier. Les décennies passent, mais cette musique n’a pas pris une ride. Les amateurs des grandes formations de jazz / swing se réjouiront de la venue dans leur ville de cette formation ! Tout public

Votre billet est ici

CASINO – GRAND’SCENE ARRAS 3, rue Emile Legrelle 62000

41.0

EUR41.0.

Votre billet est ici