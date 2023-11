Casse-Noisette – Grand Ballet de Kiev CASINO – GRAND’SCENE, 1 décembre 2023, ARRAS.

Casse-Noisette – Grand Ballet de Kiev CASINO – GRAND’SCENE. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 40.0 à 54.0 euros.

L’histoire est inspirée de la version d’Alexandre Dumas du conte d’Hoffmann. Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, Casse-Noisette se base sur le thème immortel de l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince… Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La performance extraordinaire des artistes du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent.C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse, un chef d’œuvre du ballet classique.Ballet Féerie en deux actes de P. TchaikovskiChorégraphie : M. PetipaDirecteur Artistique : A. Stoyanov Grand Ballet de Kiev Casse-Noisette

CASINO – GRAND’SCENE ARRAS 3, rue Emile Legrelle 62000

