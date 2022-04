Exposition de peinture-PUYBAREAU Chapelle du Bourg Arradon Catégories d’évènement: Arradon

Exposition de peinture-PUYBAREAU Chapelle du Bourg, 30 mai 2022 15:00, Arradon. 30 mai – 6 juillet Sur place Entrée libre annie@puybareau.com Environ 40 toiles peintes lors des différents voyages d’Annie Puybareau. Le style d’Annie Puybareau est empreint de vie et de poésie. Elle privilégie l’instantanéité et une palette de couleurs vibrantes. Elle redonne à l’art figuratif son pouvoir d’enchantement, entraînant le regard dans un flamboyant voyage autour du monde. Maroc, Italie, Japon, Espagne, Mexique, Etats-Unis…Annie est une grande voyageuse dans l’âme qui fait vibrer sur sa toile les scènes du quotidien . Depuis plus de 40 ans elle est représentée dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Professionnelle elle expose en France et à l’étranger.

Site web: www.puybareau.com

Chapelle du Bourg Arradon 56610 Arradon Morbihan

mardi 31 mai – 10h00 à 19h00

mercredi 1er juin – 15h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 15h00 à 19h00

vendredi 3 juin – 10h00 à 19h00

samedi 4 juin – 15h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 19h00

lundi 6 juin – 15h00 à 19h00

mardi 7 juin – 10h00 à 19h00

mercredi 8 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 9 juin – 15h00 à 19h00

vendredi 10 juin – 10h00 à 19h00

samedi 11 juin – 15h00 à 19h00

dimanche 12 juin – 10h00 à 19h00

lundi 13 juin – 15h00 à 19h00

mardi 14 juin – 10h00 à 19h00

mercredi 15 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 15h00 à 19h00

vendredi 17 juin – 10h00 à 19h00

samedi 18 juin – 15h00 à 19h00

dimanche 19 juin – 10h00 à 19h00

lundi 20 juin – 15h00 à 19h00

mardi 21 juin – 10h00 à 19h00

mercredi 22 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 23 juin – 15h00 à 19h00

vendredi 24 juin – 10h00 à 19h00

samedi 25 juin – 15h00 à 19h00

dimanche 26 juin – 10h00 à 19h00

lundi 27 juin – 15h00 à 19h00

mardi 28 juin – 10h00 à 19h00

mercredi 29 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 30 juin – 15h00 à 19h00

samedi 2 juillet – 15h00 à 19h00

lundi 4 juillet – 15h00 à 19h00

mercredi 6 juillet – 15h00 à 19h00

