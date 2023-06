EXPOSITION Chapelle du Bourg Arradon Catégories d’Évènement: Arradon

Morbihan EXPOSITION Chapelle du Bourg Arradon, 1 août 2023 10:30, Arradon. EXPOSITION Chapelle du Bourg Arradon Mardi 1 août, 10h30, 15h00 Deux écritures artistiques très contemporaines Mardi 1 août, 10h30, 15h00 1

http://www.vergejanick.com Janick Vergé est membre sociétaire de la société française de l’aquarelle .

Violette Chaminade est Maître Pastelliste

Leurs oeuvres se répondent à l’unisson. Chapelle du Bourg Arradon Arradon 56610 Morbihan Détails Heure : 10:30 - 15:00 Catégories d’Évènement: Arradon, Morbihan Autres Lieu Chapelle du Bourg Adresse Arradon Ville Arradon Departement Morbihan Lieu Ville Chapelle du Bourg Arradon

Chapelle du Bourg Arradon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arradon/