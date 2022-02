Arracht Les 3 Luxembourg cinema, 10 mars 2022, Paris.

Arracht

Les 3 Luxembourg cinema, le jeudi 10 mars à 20:00

Connemara, 1845. Colmán Sharkey, pêcheur, fermier, accueille chez lui Patsy, un ancien soldat. Alors que le mildiou anéantit la récolte de pommes de terre du pays, Colmán, accompagné de Patsy, va protester auprès du propriétaire contre l’augmentation du loyer de ses terres. Cette nuit bouleversera sa vie… Tourné en gaélique, Arracht a été nominé onze fois aux Irish Film & Television Awards et a reçu le prix du Meilleur film irlandais au Dublin International Film Festival 2020. Ecrit et réalisé par Tom Sullivan, et porté par de formidables acteurs, ce drame et thriller sur la Grande Famine est, selon l’Irish Times, « immanquable ».

10,60€ (8,80€ seniors et demandeurs d’emploi/ 7,60€ étudiants/ 5€ pour moins de 15 ans)/ cartes UGC, CinéPass et CIP acceptées

Alors que le mildiou anéantit la récolte de pommes de terre du pays, Colmán, accompagné de Patsy, va protester auprès du propriétaire contre l’augmentation du loyer de ses terres.

Les 3 Luxembourg cinema 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:30:00