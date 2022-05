Arrachages des Spartines Arès, 25 juin 2022, Arès.

Arrachages des Spartines Place Jean Moulin Club Nautique Arès

2022-06-25 – 2022-06-25 Place Jean Moulin Club Nautique

Arès 33740

Arrachage de spartines, café et apéritif offert.

Repas sorti du panier.

Rendez-vous place jean-moulin, à 9h.

Les gants et les chasubles sont fournis, prévoir des vêtements adaptés au temps et à la pratique de l’arrachage dans un environnement vaseux (bottes recommandées). Participation gratuite et ouverte à tous.

+33 6 33 51 81 16

les amis des plages arésiennes

Place Jean Moulin Club Nautique Arès

