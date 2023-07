[Stage de chant] Musique baroque (pour les 9-13 ans) Arques-la-Bataille, 19 août 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

La musique baroque, c’est aussi pour les enfants !

Parents ou grands-parents, l’Académie Bach a créé pour vous un stage destiné aux filles et garçons de 9 à 13 ans qui souhaitent passer quelques jours sur la côte normande avant la rentrée, pour chanter, écouter de beaux concerts, découvrir un nouvel univers sonore et artistique.

Sous la direction de Nicolas Renaux, spécialiste du travail vocal avec les enfants, avec un encadrement d’animateurs diplômés, ce stage sans équivalent fera vivre à vos enfants une expérience joyeuse, active et épanouissante.

Toutes les infos et inscriptions sur https://www.academie-bach.fr/stages-de-chant-2023/.

Vendredi 2023-08-19 fin : 2023-08-26

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Baroque music is for kids too!

Parents or grandparents, the Académie Bach has created a workshop for girls and boys aged 9 to 13 who would like to spend a few days on the Normandy coast before the start of the new school year, singing, listening to beautiful concerts and discovering a new world of sound and art.

Under the direction of Nicolas Renaux, a specialist in vocal work with children, and supervised by qualified instructors, this unique course will give your children a joyful, active and fulfilling experience.

More information and registration at https://www.academie-bach.fr/stages-de-chant-2023/

La música barroca también es para niños

Padres o abuelos, la Académie Bach ha creado un curso para usted, para chicos y chicas de 9 a 13 años que quieran pasar unos días en la costa normanda antes de que empiece el nuevo curso escolar, cantando, escuchando grandes conciertos y descubriendo un nuevo mundo sonoro y artístico.

Bajo la dirección de Nicolas Renaux, especialista en trabajo vocal con niños, y supervisado por monitores cualificados, este curso único proporcionará a sus hijos una experiencia alegre, activa y satisfactoria.

Para más información y reservas, visite https://www.academie-bach.fr/stages-de-chant-2023/

Barockmusik ist auch für Kinder geeignet!

Eltern oder Großeltern, die Bachakademie hat für Sie einen Workshop für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren zusammengestellt, die vor dem Schulbeginn ein paar Tage an der Küste der Normandie verbringen möchten, um zu singen, schöne Konzerte zu hören und eine neue Klang- und Kunstwelt zu entdecken.

Unter der Leitung von Nicolas Renaux, einem Spezialisten für die Stimmarbeit mit Kindern, und mit der Betreuung durch diplomierte Animateure wird dieser unvergleichliche Workshop Ihren Kindern eine fröhliche, aktive und erfüllende Erfahrung bieten.

Alle Infos und Anmeldungen unter https://www.academie-bach.fr/stages-de-chant-2023/

