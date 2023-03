[Sortie nature] Entre forêt et campagne, 23 avril 2023, Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille.

[Sortie nature] Entre forêt et campagne

RDV Rond-Point des 4 Quartiers Arques-la-Bataille

2023-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-23 17:00:00 17:00:00

Arques-la-Bataille

Seine-Maritime

Arques-la-Bataille .

Près de Dieppe, sur les communes d’Arques-la-Bataille, Ancourt et Martin-Eglise, la forêt domaniale d’Arques offre près de 1000 hectares de nature et de détente. Cette hêtraie, gérée par l’Office Nationale des Forêts, a la particularité de présenter des paysages avec de grands bouquets de résineux mêlés à des feuillus. Quelques bijoux s’offrent aux naturalistes curieux, notamment deux belles mares où grenouilles, tritons et salamandres peuvent être observés, et où les libellules, demoiselles et papillons pullulent par beau temps. La forêt possède également deux arbres remarquables ‘le Hêtre Montariol’, l’arbre le plus ancien du massif et la ‘Porteuse d’Eau’, qui constitue une curiosité.

Le long d’une randonnée nature en plein massif domanial d’Arques, découvrez la gestion domaniale, les paysages, les essences et la faune de notre forêt littorale d’Arques

contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 60 https://storymaps.arcgis.com/stories/7a97a9b1cfbd46ba8841d27fee304011

Arques-la-Bataille

