[Sortie Nature] Faune & Flore de la forêt d’Arques RDV Parking de l’ancien champs de tir (aire de jeux), 23 avril 2023, Arques-la-Bataille.

Partez à la découverte des essences boisées, de la flore et de la faune forestières à travers une déambulation ressourçante dans le massif de la forêt domaniale d’Arques.

2023-04-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

RDV Parking de l’ancien champs de tir (aire de jeux)

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Discover the wooded species, the flora and fauna of the forest through a relaxing walk in the Arques state forest ?

Descubra las especies forestales, la flora y la fauna del bosque a través de un relajante paseo por el bosque estatal de Arques ?

Entdecken Sie die Baumarten, die Flora und die Fauna des Waldes auf einer erholsamen Wanderung durch das Massiv des Staatswaldes von Arques?

