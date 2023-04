ENS – À LA CHASSE AUX INDICES, 7 octobre 2023, Arques.

4 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous au parking du lac d’Arques, à gauche sur la piste à l’embranchement avec la piste du camping.

Sur le sol, dans la boue ou ailleurs, apprenons à décrypter les traces et indices laissés par la faune locale.

Matériel d’observation fourni.

Réservation obligatoire.

20 personnes max..

2023-10-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Arques 11190 Aude Occitanie



4 km / Easy / + 5 years

Meet at the parking lot of the Arques lake, on the left on the trail at the junction with the campground trail.

On the ground, in the mud or elsewhere, let’s learn to decipher the tracks and clues left by the local fauna.

Observation equipment provided.

Reservation required.

20 people max.

4 km / Fácil / + 5 años

Cita en el aparcamiento del Lac d’Arques, a la izquierda de la pista en el cruce con la pista del camping.

En el suelo, en el barro o en cualquier otro lugar, vamos a aprender a descifrar las huellas y pistas dejadas por la fauna local.

Se proporciona equipo de observación.

Reserva obligatoria.

20 personas máximo.

4 km / Leicht / + 5 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz am See von Arques, links auf der Piste an der Abzweigung zur Piste des Campingplatzes.

Auf dem Boden, im Schlamm oder anderswo: Lernen wir, die Spuren und Hinweise zu entschlüsseln, die von der lokalen Fauna hinterlassen wurden.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 20 Personen.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude