Visite de la savonnerie l’évidence de Pascale Arpheuilles, 18 juillet 2023, Arpheuilles.

Arpheuilles,Indre

Dans le cadre des échappées estivales de l’OT du Châtillonnais en Berry, venez découvrir l’atelier de Pascale où elle fabrique ses savons naturels, biologiques, biodégradables et de fabrication locale..

Mardi 2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire



As part of the summer escapes organized by the Châtillonnais en Berry Tourist Office, come and discover Pascale’s workshop, where she makes her natural, organic, biodegradable and locally-produced soaps.

En el marco de las escapadas estivales de la Oficina de Turismo de Châtillonnais en Berry, venga a descubrir el taller de Pascale, donde elabora sus jabones naturales, ecológicos, biodegradables y de producción local.

Im Rahmen der Sommerfluchten des Fremdenverkehrsamts Châtillonnais en Berry können Sie Pascales Atelier entdecken, in dem sie ihre natürlichen, biologischen und biologisch abbaubaren Seifen aus lokaler Herstellung herstellt.

Mise à jour le 2023-07-10 par ADT INDRE