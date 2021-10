Montjustin École Buissonière de Montjustin Alpes-de-Haute-Provence, Montjustin Arpenter le village de Montjustin École Buissonière de Montjustin Montjustin Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Visite guidée du village par un architecte du Parc Naturel Régional du Luberon et des habitant.e.s de 10h à 12h. RDV à 10h à l’École Buissonière. Suivi l’après-midi par un Atelier public d’architecture et d’urbanisme sur la matérialisation du cadastre dans le cadre d’un projet d’habitat et d’aménagement porté par la commune, animé par l’agence d’architecture Concorde. Informations : Laura Petibon [laura.petibon@lapreuvepar7.fr](mailto:laura.petibon@lapreuvepar7.fr)

Gratuit, entrée libre.

