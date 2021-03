Montreuil Café librairie Michèle Firk Montreuil, Seine-Saint-Denis Arpenter LE RÉALISME CAPITALISTE de Mark Fisher Café librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Arpenter LE RÉALISME CAPITALISTE de Mark Fisher Café librairie Michèle Firk, 14 mars 2021-14 mars 2021, Montreuil. Arpenter LE RÉALISME CAPITALISTE de Mark Fisher

Café librairie Michèle Firk, le dimanche 14 mars à 14:00

« _Contrairement au monstre de Frankenstein, le cyborg n’attend pas de son père qu’il le sauve en restaurant le paradis originel. »_ Après deux arpentages consacrés à **_Vivre avec le Trouble_** de Donna Harraway, et la lecture collective de **_Par delà les murs du monde,_** de James Tiptree Jr (aka Alice Bradley Sheldon), roman de sa liste de science-fiction féministe, nous faisons un pas de côté dans notre cycle « **Sciences fictions féministe et trouble cyborg** » pour nous pencher sur un essai de Mark Fisher (1968-2017). Théoricien et critique culturel, il s’intéresse à la manière dont le capitalisme contemporain capture nos imaginaires, nous empêchant de penser son dépassement. Nous proposons de nous retrouver pour arpenter son premier essai paru en français : Dimanche 14 mars 2021 de 14h30 à 17h30 : Le Réalisme Capitaliste – N’y a-t-il aucune alternative? de Mark Fisher, Entremondes – (Rendez-vous dès 14h pour le café) **L’atelier aura lieu dans la grande salle de la Parole errante – entrée libre et masquée, gestes barrières.** Prochain arpentage du cycle « Science-fictions féministes et trouble cyborg »: ### **_Les Guérillères_** de Monic Wittig _Qu’est-ce qu’un arpentage ? Issu de la culture ouvrière et de l’éducation populaire, c’est une méthode qui consiste à lire un livre collectivement et en peu de temps, sans avoir besoin d’être grand lecteur.e ou lectrice. L’ouvrage est divisé en plusieurs parties et partagé entre les participant.es à l’atelier. Après lecture silencieuse de sa partie, chacun.e en fait la restitution à haute voix en s’appuyant si nécessaire sur des consignes préalablement tirées au sort. L’occasion de découvrir collectivement un ouvrage, d’en parler et de le faire parler._ DURANT LE COUVRE-FEU, LE CAFÉ LIBRAIRIE MICHÈLE FIRK EST OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 13H A 17H30. Mark Fisher s’intéresse à la manière dont le capitalisme contemporain capture nos imaginaires, nous empêchant de penser son dépassement. Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Café librairie Michèle Firk Adresse 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Ville Montreuil