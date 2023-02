Arpentage sur “Sapiens, la naissance de l’humanité” Maison des Métallos, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 15 février 2023

de 18h30 à 21h30

. payant

Accompagné·es par Peuple et Culture, on va faire la découverte de cette bande dessinée avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on a compris pour créer du savoir collectif.

Et si on recommençait depuis le début, le tout début de l’humanité ? Comment l’humain est-il passé de simple mammifère parmi tous les animaux, jusqu’à devenir (le) maître du monde ? En image et en couleur, c’est encore meilleur à partager.

En février à la Maison des métallos, l’humeur de la CoOP est aux commencements ! Quoi de mieux pour traiter le sujet que de commencer par les débuts de l’histoire de l’humanité ? Mêlant vulgarisation anthropologique, biologie, science politique et histoire, le Best-seller de Yuval Noah Harari s’est vu faire peau neuve dans ce format Bande-dessiné adaptée par David Vandermeulen et Daniel Casanave. Découvrons ensemble les origines du chasseur-cueilleur et le chemin qu’il a parcouru jusqu’à nous.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons chaudes et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/sapiens-la-naissance-de-l-humanite-yuval-noah-harari

Maison des métallos