arpentage : Sorcières de Mona Chollet La Maison des métallos, 18 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 18 janvier 2023

de 18h30 à 21h30

. payant

tarifs libres 5, 9 ou 12€

Personnage qui traverse l’histoire et les arts, la Sorcière ressurgit dans notre XXIe siècle. Figure mystique, féministe ou encore politique, elle se déploie en mille facettes que Mona Chollet tente de décrypter dans cet ouvrage que nous allons parcourir à plusieurs.

Accompagné·es par Peuple et Culture, on va faire la découverte de cet essai avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on a compris pour créer du savoir collectif.

En ce mois de janvier, dans le cadre des Nuits de la Lecture, on explore notre peur de l’Autre étranger·ère à soi, l’Autre qui dérange. L’essayiste et journaliste, Mona Chollet poursuit ici son exploration des différents visages du féminin et propose de se pencher sur cette Sorcière qu’on a chassée et rejetée pendant des siècles pour apprendre à mieux la connaître. Victime absolue, rebelle obstinée et insaisissable, cette figure resurgit régulièrement au gré des mouvements de l’Histoire, comme un indice des peurs qui nous animent.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons chaudes et douceurs, pour un moment de partage convivial.

__________

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/fr/sorcieres-de-mona-chollet 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris

