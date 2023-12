Arpentage : « Pour une télé libre » de Julia Cagé Bibliothèque François Villon Paris, 2 mars 2024 11:00, Paris.

Le samedi 02 mars 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Vous aimez lire? À plusieurs c’est encore mieux !

Issue des milieux ouvriers et des mouvements d’éducation populaire, l’arpentage est une méthode de lecture collective consistant à découvrir un ouvrage à plusieurs. On partage le livre en plusieurs morceaux que l’on se distribue. La séance alterne temps de lecture individuelle et discussions collectives. On échange ses impressions, on partage des passages et idées qui nous marquent ou nous questionnent… La lecture s’enrichit des regards de chacun·es dans une ambiance conviviale.

Pour cette première séance d’arpentage, on se partagera le livre de Julia Cagé Pour une télé libre (2022): un livre qui questionne le paysage médiatique et audiovisuel français à l’heure de l’ultra concentration des médias.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant la séance!

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

bibliothèque François Villon – Seuil arpentage