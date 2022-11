ARPENTAGE LITTERAIRE à la Cité internationale de la tapisserie Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson Aubusson

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03 18:00:00
Aubusson
Creuse

Gratuit sur inscription au 05 55 66 66 66

Pensez à amener un pique-nique

– Aucune compétence particulière n’est demandée. La Cité internationale de la tapisserie propose un atelier « arpentage littéraire », animé par l’artiste Stella Cohen Hadria. Un arpentage littéraire permet de découvrir le contenu d’un ouvrage en une journée en débroussaillant collectivement un livre, en partageant sa lecture et en mettant en commun les connaissances et les intuitions de tous les participants. Il s’agit d’une méthode de lecture et d’analyse collective qui puise son origine dans la culture ouvrière de la fin du XIXe siècle afin de désacraliser le livre et de dédramatiser le rapport à la lecture. Ensemble, il est possible de construire et d’expérimenter une appropriation du livre. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu l’ouvrage avant de l’arpenter, il est même mieux de ne pas l’avoir lu ! Dans la lignée de la résidence d’écriture et de composition d’octobre à la Cité dans le cadre du projet F.I.L, Stella Cohen Hadria, artiste aubussonnaise, performeuse, metteure en scène et auteure, avec la complicité de Laurie- Anne Estaque, artiste felletinoise vous propose une ouverture du travail en cours à travers l’arpentage de l’ouvrage En tissant, En Créant d’Anni Albers, publié en 2021. S’en suivra une rencontre avec Clara Salomon, directrice de cette publication, et diplômée de la formation du Brevet des métiers d’Art, de 17h à 18h. Aubusson Aubusson

