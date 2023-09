[arpentage] « Libérations sexuelles » de Cornelia Möser La Maison des métallos Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. payant

durée 3h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Une histoire des pensées féministes et queers sur la sexualité

En ce mois de décembre dédié aux amours et identités plurielles, nous vous proposons de nous pencher ensemble sur la question de la sexualité au prisme des théories queer et féministes qui se sont emparées du sujet depuis les années 1960 et le début de ce que l’on nomme la « révolution sexuelle ».

En savoir plus sur la méthode d’arpentage ici

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/arpentage-cornelia-moser +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/262718-arpentage-liberations-sexuelles-de-cornelia-moser

©Julio Pendilhe arpentage