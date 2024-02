[arpentage] « L’écran global. Du cinéma au smartphone » de Gilles Lipovetsky & Jean Serroy La Maison des métallos Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 18h30 à 21h30

.Tout public. payant

durée 3h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Qui aujourd’hui n’a pas un écran dans sa poche ou son sac, prêt à être utilisé pour nous assister dans notre quotidien, de la recherche d’itinéraire au visionnage de vidéos en passant par les achats en ligne ? Grâce à cet essai, qui retrace l’histoire fulgurante des écrans, nous vous proposons de questionner collectivement notre relation à cet objet numérique. Un arpentage qui fait écho au travail de Vincent Thomasset, artiste qui sera présent en mars à la Maison des métallos pour TRANSVERSARE.

Télévisions, ordinateurs, consoles, smartphones… En

quelques décennies, les écrans se sont nichés partout dans notre

quotidien – jusqu’au bout de nos doigts ! – si bien qu’aujourd’hui il

nous semble parfois difficile de nous en passer. Pour autant, il y a à

peine plus d’un siècle entre l’invention des premières caméras et

projecteurs de cinéma et nos ordinateurs portables.

À

travers cet essai, les deux auteurs nous proposent non seulement de nous

plonger dans l’histoire passionnante du cinéma et de l’image, mais

également d’observer les évolutions qui ont eu lieu dans nos usages

pratiques et sociaux au fur et à mesure que l’objet écran est devenu

omniprésent. Ni alarmistes, ni prescripteurs, les deux chercheurs

explorent aussi bien les risques et peurs associées à la prolifération

des écrans, que le champ des possibles de cet outil qui a transformé

durablement nos modes de fonctionnement et de pensée et qui ouvrait pour

eux, à l’époque de la publication de l’ouvrage, de nouvelles

perspectives d’accès à l’information et d’affirmation de nos esprits

critiques. Quinze ans après sa publication, cet arpentage se présente

comme une occasion de faire le point sur notre relation aux écrans, qui a

continué d’évoluer avec les secousses du cours de l’histoire

technologique.

Accompagné·es par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir ce livre avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris afin de créer du savoir collectif.

L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos

se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour

un moment de partage convivial.

