[arpentage] La Vertu d’égoïsme d’Ayn Rand La Maison des métallos Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. payant

durée 3h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Qui se douterait que derrière les théories philosophiques, économiques et politiques libérales qui ont structuré nos sociétés contemporaines, se niche la pensée d’une autrice du XXe siècle dont l’œuvre reste un écrit de référence pour nombre d’individus ? Ayn Rand a marqué durablement son époque et son héritage perdure aujourd’hui encore, tout en continuant de fasciner. Cet arpentage est l’occasion de se confronter à sa pensée individualiste tout en mettant en œuvre notre intelligence collective.

Ayn Rand fut, tour à tour, scénariste pour Hollywood, philosophe et romancière à succès. Cette femme à la vie iconoclaste et tumultueuse a profondément marqué de sa pensée la vie intellectuelle du XXe siècle. Avec La Vertu d’égoïsme, recueil d’essais de sa plume, elle déploie une théorie défendant une éthique de l’égoïsme rationnel – à rebours de l’interdépendance entre l’altruisme et le collectif – selon laquelle l’homme ne doit vivre que pour et par lui-même.

Figure tutélaire et durable des ultralibéraux comme des libertariens, son roman La grève reste l’ouvrage le plus lu après la Bible aux États-Unis. Si sa pensée passionne, heurte ou questionne, elle ne laisse en aucun cas indifférent·e. Aussi, s’immerger dans ses écrits permet de mieux saisir son influence sur les enjeux du libéralisme contemporain, du parcours politique de Trump aux projets et philosophies développées par la Silicon Valley, qui essaiment dans un espace mondialisé. Une bonne occasion de prolonger l’expérience du spectacle Femme Capital présenté ce mois-ci à aux Métallos ou plus simplement de venir échanger sur ce recueil et, peut-être, de tracer ensemble des alternatives à cette pensée.

Accompagné·es par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir ce livre avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris afin de créer du savoir collectif.

En savoir plus sur la méthode d’arpentage ici

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

©Julio Pendilhe