[arpentage] « Fly Girls : Histoire(s) du hip-hop féminin en France » La Maison des métallos Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 18h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

durée 3h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

de Sté Strausz et Antoine Dole, un arpentage avec Peuple & Culture

Le breakdance en compte seulement

une poignée, Anne Nguyen en fait partie. Mais qui sont ces pionnières du

hip hop, entre rap, breakdance, graffiti et DJing ? En ce mois de

janvier placé sous le signe du hip-hop autour du travail de la

chorégraphe Anne Nguyen, nous vous embarquons dans les rouages de

l’ouvrage « Fly Girls », autour des personnalités féminines éminentes de

la culture hip-hop française.

Importé

dans les années 80 des Etats-Unis, le hip hop est aujourd’hui le

premier genre musical écouté en France. Culture underground regroupant

diverses disciplines telles que le rap, le breakdance, le graffiti et le

DJing, ce mouvement artistique s’est imposé comme révolutionnaire et

porteur d’une parole nouvelle d’inclusivité face aux cultures

institutionnelles. Pourtant, force est de constater que les femmes y

sont très peu représentées. Ont-elles eu un impact moindre dans l’essor

du hip-hop ou ont-elles été occultées par leurs alter egos masculins ? A

travers différents entretiens auprès des pionnières d’un mouvement tant

artistique que social, Sté Strausz et Antoine Dole tentent de répondre à

cette question en retraçant leurs parcours initiatiques.

Accompagné·es par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir ce livre avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris afin de créer du savoir collectif.

L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos

se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour

un moment de partage convivial.

↘

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : reservation@maisondesmetallos.paris

©Julio Pendilhe