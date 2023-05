[arpentage] Être fil de Marion Collé La Maison des métallos, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant

tarifs 5, 9 ou 12€* (c’est vous qui choisissez !)

*le tarif offre également l’entrée à la conversation le même jour

Viens lire avec nous le recueil « Être fil » (Éditions Bruno Doucey) de la poétesse funambule Marion Collé.

Pour cela, on te propose de faire un arpentage : une méthode de lecture à plusieurs d’un ouvrage, en vue d’un partage collectif sensible.

Jouer les équilibristes poétiques. On dit parfois que les mots ne suffisent pas à exprimer ce que l’on ressent. Ici, on tente l’exercice inverse et on plonge dans un ouvrage poétique, recueil de sensations et de vibrations du monde qui nous entoure. Prêt·es à faire cette expérience littéraire sensible le temps d’un arpentage ?

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/arpentage-marion-colle 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1220&lng=1

