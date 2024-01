[arpentage] ́ ́. de Sylvie Catellin avec Peuple & Culture La Maison des métallos Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 18h30 à 21h30

.Tout public. payant

durée 3h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Jongler avec le hasard et se laisser surprendre par les accidents et les erreurs, tel est le crédo de l’artiste du mois de février, Camille Boitel. Alors, sérendipité ou pas ? À vous d’en juger en décryptant, au cours de cet arpentage, la construction et l’histoire de ce concept !

Dans l’imaginaire

collectif – et notamment scientifique, la définition de la sérendipité

oscille souvent entre l’identification d’une faculté humaine et la

référence au hasard. Pour comprendre le sens de ce terme, Sylvie

Catellin invite le·la lecteur·rice à remonter aux contes orientaux,

premiers diffuseurs de ce paradigme. Pour l’autrice, la sérendipité,

plus qu’une simple « découverte par hasard », représente une ressource

contre-argumentant le mythe de l’objectivité pure, imposée aux

chercheur·euses.

Entre enjeux épistémologiques, politiques et humanistes, cet ouvrage nous propose une plongée dans l’histoire d’un concept.

Accompagné·es

par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir ce livre avec une

méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris afin de créer du savoir collectif.

L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos

se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour

un moment de partage convivial.

↘

En savoir plus sur la méthode d’arpentage ici

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/arpentage-serendipite-sylvie-catellin +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/291742-arpentage-serendipite-du-conte-au-concept-de-sylvie-catellin

©Julio Pendilhe