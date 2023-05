[arpentage] Circus • un ouvrage composé par Jacques Damase La Maison des métallos, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant

tarifs 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez!)

En couleurs, en mots, en gravures ou en photographie, ce mois-ci, on tente l’expérience sensorielle et on arpente Circus de Jacques Damase, ouvrage aussi envoûtant que kaléidoscopique, véritable ode au Cirque dans son essence

Accompagné·es par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir cet ouvrage d’art avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on parcourt sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris de ce livre d’images afin de créer du savoir et une expérience collective.

En ce mois de juin festif où nous accueillons l’équipe du Troisième Cirque, quoi de mieux que cet ouvrage composé par Jaques Damase, grand éditeur d’art, baroudeur, insatiable curieux et surtout collectionneur passionné de Cirque ? Il y tente l’exercice circassien de jouer sans dire un mot et de retranscrire sa fascination pour cet art du spectacle foisonnant de créativité.

Il se chuchote d’ailleurs que Maroussia Diaz Verbèke, du Troisième Cirque, se glissera parmi nous pour le temps d’échange qui clôture l’arpentage et nous partager son expérience de circographe*.

*Circographie [siʁkɔɡʁafi] n.f. (2015 ; néologisme de Maroussia Diaz Verbèke en open source)

1° Écriture ou mise en scène spécifique d’un spectacle de Cirque. Forme verbale : circographier (veut aussi dire « soyons fous » en brésilien du Nord, mais c’est un hasard).

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/troisieme-cirque-arpentage 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1234&lng=1

Léon Diaz-Ronda