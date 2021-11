Arpeggione / Louis Barreau | compagnie danse louis barreau Le Cyel, 22 février 2022, La Roche-sur-Yon.

Arpeggione / Louis Barreau | compagnie danse louis barreau

Le Cyel, le mardi 22 février 2022 à 19:00

Arpeggione ———- ### Louis Barreau | cie danse louis barreau Sur les mélodies de la Sonate Arpeggione de Schubert, Louis Barreau crée une pièce chorégraphique forte et lumineuse pour trois danseurs, un pianiste et une violoncelliste. En 1824, Franz Schubert (1797-1828) compose une sonate comme un hommage à un instrument de l’époque tout juste inventé : l’arpeggione, cousin de la guitare et de la viole de gambe. L’arpeggione a aujourd’hui disparu. La sonate s’est alors transformée en une sonate pour un violon, un violoncelle ou un alto et un piano. Pour Louis Barreau, il est donc ici question de transmission, de dialogue entre des instruments d’abord, entre la musique et la danse ensuite… La pièce est précédée de La Petite Conférence chorégraphique de Louis Barreau dans laquelle le chorégraphe donne des clefs d’accès à l’œuvre et au processus de création. Une proposition à mi-chemin entre la conférence et la performance chorégraphique. **En coréalisation avec le Conservatoire dans le cadre des Mardis du Conservatoire** **Voisinages** est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. _Arpeggione_ est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur [www.culture.paysdelaloire.fr](http://www.culture.paysdelaloire.fr)

Tarif B

