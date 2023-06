Balade vigneronne à L’écurie Font Clarette Arpaillargues-et-Aureillac, 19 juillet 2023, Arpaillargues-et-Aureillac.

Arpaillargues-et-Aureillac,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

L’Ecurie Font Clarette vous propose de découvrir sa production de Cartagène en conversion agriculture biologique, liqueur idéale en apéritif ou pour accompagner un dessert.

2023-07-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Arpaillargues-et-Aureillac 30700 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the winery and taste wine and local produce.

Ecurie Font Clarette invites you to discover its organic Cartagène production, an ideal aperitif or dessert liqueur

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

La Ecurie Font Clarette le invita a descubrir su producción ecológica de Cartagène, un licor de aperitivo o de postre ideal

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Die Ecurie Font Clarette bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Produktion von Cartagène aus umgestellter biologischer Landwirtschaft zu entdecken. Dieser Likör ist ideal als Aperitif oder zu einem Dessert

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard