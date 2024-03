Around the world Troyes, jeudi 20 juin 2024.

Around the world Troyes Aube

Au programme de l’excursion des reprises de morceaux traditionnels et du répertoire pop rock du monde entier.

Des chorégraphies originales et imaginées par les élèves animeront l’ensemble du voyage.



AVEC les classes CHAM du collège Pierre et François Pithou et leurs professeurs Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 19:00:00

fin : 2024-06-20

Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

L’événement Around the world Troyes a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne