Around the world L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Around the world L’Alimentation Générale, 5 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 23h00 à 05h00

. payant 10€

Tour du monde all night long. Et c’est reparti pour une nuit entière de groove, de kiff et d’amour ! Around The World c’est d’abord un groupe de quatre amis animés par la même passion pour la musique du monde entier. Bahia, Robin, Jo et Thomas opèrent avec un savant mélange entre douceur et énergie. Ces explorateurs du groove et des rythmiques chaudes et envoûtantes vous embarqueront pour un tour du monde musical avec leurs sélections éclectiques et solaires. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-06-04#.Yoz8fyEaS-k https://www.facebook.com/events/1072701046670356/ https://www.facebook.com/events/1072701046670356/

Around The World

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris Departement Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Around the world L’Alimentation Générale 2022-06-05 was last modified: by Around the world L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 5 juin 2022 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris