Around The World invite Guillaume B L’Alimentation Générale, 10 mars 2023, Paris.

Le vendredi 10 mars 2023

de 23h00 à 05h00

. payant Avec conso avant 2h : 10 EUR

TOUR DU MONDE ALL NIGHT LONG. Et c’est reparti pour une nuit entière de groove, de kiff et d’amour !

Around The World c’est d’abord un groupe de quatre amis animés par la même passion pour la musique du monde entier. Bahia, Robin, Jo et Thomas opèrent avec un savant mélange entre douceur et énergie. Ces explorateurs du groove et des rythmiques chaudes et envoûtantes vous embarqueront pour un tour du monde musical avec leurs sélections éclectiques et solaires.

Guillaume Biau Co-fondateur et ancien programmateur de la webradio parisienne Le Mellotron, Guillaume se nourrit de musiques depuis son plus jeune âge. Autant à l’aise derrière les platines qu’accoudé au bar, ses oreilles défrichent à la fois les nouvelles scènes émergentes et les trésors oubliés, sans frontières.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2BHp3QppL

Around The World invite Guillaume B