Paris L'Alimentation Générale Paris AROUND THE WORLD ALL NIGHT LONG L’Alimentation Générale Paris Catégorie d’évènement: Paris

AROUND THE WORLD ALL NIGHT LONG L’Alimentation Générale, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 22h à 5h

gratuit

TOUR DU MONDE ALL NIGHT LONG La petite bande fait son grand retour à l’Alimentation Générale à la fin du mois pour une nuit entière de groove, de kiff et d’amour ! TOUR DU MONDE ALL NIGHT LONG La petite bande fait son grand retour à l’Alimentation Générale à la fin du mois pour une nuit entière de groove, de kiff et d’amour ! Around The World c’est d’abord un groupe de quatre amis animés par la même passion pour la musique du monde entier. Bahia, Robin, Jo et Thomas opèrent avec un savant mélange entre douceur et énergie. Ces explorateurs du groove et des rythmiques chaudes et envoûtantes vous embarqueront pour un tour du monde musical avec leurs sélections éclectiques et solaires. Concerts -> Musiques du Monde L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-07-31T22:00:00+02:00_2021-08-01T05:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris