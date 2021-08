Marseille Coco Velten Bouches-du-Rhône, Marseille AROUND THE FUNK(s) par SELECTER THE PUNISHER Coco Velten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Coco Velten, le samedi 28 août à 19:00

SELECTER THE PUNISHER propose son mix “AROUND THE FUNK(s)”, un cocktail sonore riche en percus et en GROOVE ! Des classiques un peu oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff ! L’activiste Marseillais proposera un mix de vinyls qui télescope Jazz, Soul, Funk, Hiphop, Tropical, Afrobeat, House, Disco… » Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Festival Tighten Up! et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk” Sortir / TELERAMA. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Nous sommes dans l’obligation de vous demander un pass sanitaire → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T22:00:00

