LA PLACE DES CANAILLES accueille SELECTER THE PUNISHER (Around The Funk(s) Groove Unity / Festival Tighten Up! / 45 live, SOIREES SOUL, FUNKn HIP HOP et autres Grooveries…) “AROUND THE FUNK(s)”, un cocktail sonore riche en percus et en Groove ! Des classiques un peu oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff ! Cette tâche est confiée à l’activiste Marseillais du groove: SELECTER THE PUNISHER avec un set uniquement en vinyls RESTAURATION SUR PLACE DÈS 19H : Planches à partager 17€, bons petits plats / Bar à cocktails, bar à vins… “Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Festival Tighten Up! et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk” Sortir / TELERAMA. ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

