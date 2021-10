Paris Les Disquaires île de France, Paris Around Odds Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 26 octobre 2021

Around Odds est un groupe de jazz avec des influences multiples comme le rock, le hip-hop, la musique ethnique, la pop… Il est composé d'Elias ARAPOGLOU à la batterie, Sandro TORSIELLO aux saxophones-effets, et Maxime BOYER à la guitare-effets. Ils ont initié ce projet à la suite de leurs rencontres au Pôle Supérieur de Musique de Paris et au Centre des Musiques Didier Lockwood. Leur musique se nourrit de l'arrangement de standards de jazz et de chansons, cela a aboutit à la création de compositions originales qui trouvent leurs inspirations auprès de différents grands artistes tels que Trio Grande (Will VINSON, Gilad HEKSELMAN, Antonio SANCHEZ), Brad MEHLDAU, Michael BRECKER, Mark GUILIANA, Lage LUND, James FRANCIES, Peter BERNSTEIN, John COLTRANE, Les BEATLES, les RED HOT CHILI PEPPERS, D'ANGELO, et bien d'autres ….

