Around My Island: Irish Cinema Centre Culturel Irlandais Paris, lundi 18 mars 2024.

Around My Island: Irish Cinema Surnommé « l’Irlandais volant », celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs skippers de sa génération s’est donné pour objectif de battre le record du tour de l’île d’Irlande en solitaire. Lundi 18 mars, 19h30 Centre Culturel Irlandais 5€, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T19:30:00+01:00 – 2024-03-18T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T19:30:00+01:00 – 2024-03-18T20:30:00+01:00

Surnommé « l’Irlandais volant », celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs skippers de sa génération s’est donné pour objectif de battre le record du tour de l’île d’Irlande en solitaire. Son histoire nous est relatée dans un documentaire aux images époustouflantes.

Projection au CCI suivi d’une courte discussion avec Tom Dolan (anglais/français).

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/around-my-island »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)