Balade sportive à VTT : étape du chemin de compostelle Aroue-Ostabat Aroue-Ithorots-Olhaïby, 23 septembre 2023, Aroue-Ithorots-Olhaïby.

Aroue-Ithorots-Olhaïby,Pyrénées-Atlantiques

L’Office de tourisme Pays Basque vous propose une sortie encadrée par un accompagnateur en montagne.

Le rendez-vous est fixé à 9h à Aroue (VTT électrique préconisé – non fourni) 24 km – 567 mètres de dénivelé.

Collation offerte à l’arrivée. L’OTPB se réserve le droit d’annuler les sorties en cas de mauvaises conditions météorologiques..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Aroue-Ithorots-Olhaïby 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pays Basque Tourist Office offers you an outing supervised by a mountain leader.

Meet at 9 a.m. in Aroue (electric mountain bikes recommended – not supplied) 24 km – 567 m ascent.

Snack offered on arrival. OTPB reserves the right to cancel outings in the event of bad weather.

La Oficina de Turismo del País Vasco organiza una salida con un monitor de montaña.

Cita a las 9h en Aroue (bicicletas eléctricas recomendadas, no incluidas) 24 km – 567 metros de desnivel.

Refresco a la llegada. La OTPB se reserva el derecho de anular las salidas en caso de mal tiempo.

Das Fremdenverkehrsamt Baskenland bietet Ihnen einen von einem Bergführer begleiteten Ausflug an.

Treffpunkt ist um 9 Uhr in Aroue (Elektro-Mountainbike empfohlen – wird nicht gestellt) 24 km – 567 Höhenmeter.

Kostenloser Imbiss bei der Ankunft. Die OTPB behält sich das Recht vor, die Ausflüge bei schlechten Wetterbedingungen abzusagen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Pays Basque