Découverte à pied de l’étape Aroue à Ostabat : 1ère partie Aroue-Ithorots-Olhaïby, 9 septembre 2023, Aroue-Ithorots-Olhaïby.

Aroue-Ithorots-Olhaïby,Pyrénées-Atlantiques

Sortie découverte nature et patrimoine avec guides pour la première partie de l’étape Aroue-Ostabat.

Le rendez-vous est fixé à 9h à Aroue dans le bourg. Arrivée prévue vers 13h00 à Larribar.

Aroue / Larribar : 15 km – 261 mètres de dénivelé. Sortie sur inscription, limitée à 15 personnes. Collation offerte à l’arrivée. Prévoir des chaussures de marche.

L’OTPB se réserve le droit d’annuler les sorties en cas de mauvaises conditions météorologiques..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Aroue-Ithorots-Olhaïby 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nature and heritage discovery outing with guides for the first part of the Aroue-Ostabat stage.

Meet at 9am in the village of Aroue. Arrival in Larribar around 1:00 pm.

Aroue / Larribar: 15 km – 261 m ascent. Registration required, limited to 15 people. Snack offered on arrival. Please bring walking shoes.

The OTPB reserves the right to cancel outings in the event of bad weather.

Salida de descubrimiento de la naturaleza y el patrimonio con guías para la primera parte de la etapa Aroue-Ostabat.

Encuentro a las 9h en el pueblo de Aroue. Llegada a Larribar hacia las 13h.

Aroue / Larribar: 15 km – 261 metros de desnivel. Inscripción obligatoria, limitada a 15 personas. Refrigerio a la llegada. Se ruega llevar calzado de senderismo.

El OTPB se reserva el derecho de anular las salidas en caso de mal tiempo.

Ausflug zur Entdeckung der Natur und des Kulturerbes mit Führern für den ersten Teil der Etappe Aroue-Ostabat.

Treffpunkt ist um 9 Uhr in Aroue in der Ortschaft. Ankunft voraussichtlich gegen 13:00 Uhr in Larribar.

Aroue / Larribar: 15 km – 261 m Höhenunterschied. Ausflug mit Anmeldung, auf 15 Personen begrenzt. Kostenloser Imbiss bei der Ankunft. Bitte Wanderschuhe mitbringen.

Die OTPB behält sich das Recht vor, die Ausflüge bei schlechten Wetterbedingungen abzusagen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Pays Basque