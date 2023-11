Vente de Noël chez Aromatiques Tropicales Aromatiques Tropicales Dégagnac, 2 décembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Aromatiques Tropicales vous invite à sa vente de Noël. Une jolie fête où ce sera l’occasion de vous faire découvrir des nouveautés et où l’on vous offrira de petits délices à déguster ! N’hésitez pas à passer nous voir !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Aromatiques Tropicales

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Aromatiques Tropicales invites you to its Christmas sale. It’ll be a wonderful opportunity to discover new products and enjoy some delicious treats! We look forward to seeing you!

Aromatiques Tropicales le invita a su venta de Navidad. Es una magnífica oportunidad para descubrir nuevos productos y disfrutar de sabrosos caprichos ¡No dude en venir a vernos!

Aromatiques Tropicales lädt Sie zu seinem Weihnachtsverkauf ein. Ein schönes Fest, bei dem es Gelegenheit geben wird, Ihnen neue Produkte vorzustellen und kleine Köstlichkeiten zum Probieren anzubieten! Zögern Sie nicht, bei uns vorbeizuschauen!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Cazals-Salviac