AROMATHÉRAPIE POUR SOIGNER LES MAUX DE L’HIVER Plombières-les-Bains, 22 novembre 2021, Plombières-les-Bains.

AROMATHÉRAPIE POUR SOIGNER LES MAUX DE L’HIVER Plombières-les-Bains

2021-11-22 16:00:00 – 2021-11-22 18:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains

Chaque hiver, les virus prolifèrent et les affections sont nombreuses : angine, bronchiolite pour les enfants, bronchite, grippe, rhume, gastro-entérite… Pour ne pas passer la saison au lit, ayez le réflexe aromathérapie pour les éviter et mieux les combattre.

Pour ceux qui souhaitent acquérir une expérience pratique des huiles essentielles, j’ai le plaisir de proposer des ateliers dans mon cabinet à Plombières- les-Bains.

Cet atelier est un cours de base sur les huiles essentielles. Destiné aux novices en matière d’huiles essentielles ou à tous ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans le monde de l’aromathérapie, cet atelier offre une introduction à l’utilisation des huiles essentielles dans la vie de tous les jours.

Informatif, décontracté et bien sûr amusant, vous repartirez avec une synergie que nous allons créer sur place.

Le cours couvrira :

– Les principes de base de l’aromathérapie

– Les huiles essentielles utilisées pour booster votre immunité

– Les 5 huiles les plus efficaces pour soigner les maux de l’hiver

– Comment appliquer et conserver les huiles essentielles en toute sécurité

Inclus : une synergie spéciale hiver, que nous allons créer sur place

Tarif : 25€ par personne

La réservation via ma boutique est vivement conseillée car les places sont limitées à 7 personnes !

Réservations :

https://esther-molnar-naturopathe.sumup.link/

+33 7 56 99 11 00 https://esther-molnar-naturopathe.sumup.link/

Esther Molnar Naturopathe

Plombières-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-20 par OT REMIREMONT