Une aromathérapeute vous sensibilise sur la réalisation de produits bien-être avec des produits naturels. GRATUIT et ouvert à tous

gratuit

Fabriquez vos produits bien-être Maison du Crêt de Roch 65 rue de l’Eternité, 42000 Saint-Étienne Loire

2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T11:00:00

