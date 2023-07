Visite guidée de la Distillerie Aroma Plantes Aroma Plantes à Sault Montbrun-les-Bains, 1 avril 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Découvrez l’univers odorant des huiles essentielles et assistez aux campagnes de distillation. Poursuivez votre parcours dans la plantothèque, le lavandoscope, la galerie du temps ou le sentier des Grandes Terres.

Visite en français et en anglais..

2023-04-01 fin : 2023-05-31 . .

Aroma Plantes à Sault

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the fragrant world of essential oils and watch the distillation campaigns. Continue your tour in the plant library, the lavandoscope, the gallery of time or the trail of the Great Lands.

Visit in French and English.

Descubra el fragante mundo de los aceites esenciales y observe las campañas de destilación. Continúe su visita en la biblioteca de plantas, el lavandoscopio, la galería del tiempo o el sendero de las Grandes Tierras.

Visita en francés y en inglés.

Entdecken Sie die duftende Welt der ätherischen Öle und wohnen Sie den Destillationskampagnen bei. Setzen Sie Ihren Rundgang durch die Plantothek, das Lavandoskop, die Galerie der Zeit oder den Pfad der Grandes Terres fort.

Besichtigung auf Französisch und Englisch.

