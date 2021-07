Aro6tet – Coriandre (Trad’actuel) – Festival Les Printemps du monde Correns, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Correns.

Aro6tet – Coriandre (Trad’actuel) – Festival Les Printemps du monde

Correns, le vendredi 23 juillet à 19:00

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net)e d’aujourd’hui Comment composer, arranger un son actuel en partant d’une forme d’écriture traditionnelle horizontale, construite sur le thème et la répétition, pour lui apporter une écriture/couleur harmonique verticale et rythmique, tout en gardant le thème comme point de départ ? Soit un retour à certains fondamentaux selon lesquels la musique trad’ est une musique vivante qui se façonne suivant les territoires et leurs histoires culturelles. Ainsi à l’instigation de Guillaume Rigaud, ce Aro sextet (Aro : « à présent en provençal) défend une transversalité aux accents méditerranéens, jazz, rock, pour une musique narrative et touchante, traversée d’impros en d’envolées, qui prend le temps de tisser ses atmosphères et ses charmes. Coriandre « Camins d’estrelas » Depuis 20 ans, Coriandre délivre son énergie communicative sur les diverses scènes d’Occitanie. Il est aussi le maître-d’œuvre des très prisées Trad’Hivernales de Sommières, haut lieu de la danse traditionnelle. Enraciné dans la culture régionale, le groupe s’inspire aussi des parfums distillés par la Méditerranée. A cet égard il faut parler avec lui de « musiques trad’actuelles », soit une alliance des codes chorégraphiques et des instruments trad’ avec une interprétation actuelle. Adepte du balèti (le fest-noz du sud), son répertoire de chapelloises, cercles, rondeaux, valses, mazurkas, scottishs…) est de nature à chasser la morosité instillée par le fameux virus. Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation obligatoire sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

Samedi 24 juillet 20:30 ➔ Aro 6tet – Musique trad d’aujourd’hui 22:00 ➔ Coriandre – « Camins d’Estrelas » – Musique trad’actuelle occitane

Correns Correns Le Chantier Correns Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:30:00