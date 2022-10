» Palette d’Artistes » Exposition en ville ARNOUVILE Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

» Palette d’Artistes » Exposition en ville ARNOUVILE, 4 février 2023, Arnouville. » Palette d’Artistes » Exposition en ville 4 février – 5 mars 2023 ARNOUVILE

Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous avant le dimanche 20 novembre, à l’adresse suivante : culturel@ml.arnouville95.org

L’Art s’expose dans les rues de la Ville ! ARNOUVILE 95400 ARNOUVILLE Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France DU 04/02 AU 05/03 Durant un mois, vous apprécierez, hors les murs, une exposition de reproductions en grand format d’oeuvres d’artistes locaux dans différents domaines : peinture, sculpture, photo… sur la thématique « Nature et culture». Le sujet est immense mais les artistes participants trouveront

des voies d’exploration. Le compte à rebours est lancé pour la création. Renseignement : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T09:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu ARNOUVILE Adresse 95400 ARNOUVILLE Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville ARNOUVILE Arnouville Departement Val-d'Oise

ARNOUVILE Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

» Palette d’Artistes » Exposition en ville ARNOUVILE 2023-02-04 was last modified: by » Palette d’Artistes » Exposition en ville ARNOUVILE ARNOUVILE 4 février 2023 ARNOUVILE Arnouville Arnouville

Arnouville Val-d'Oise