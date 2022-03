Arnold Dreyblatt Conservatoire de Marseille, 22 mars 2022, Marseille.

Arnold Dreyblatt

Conservatoire de Marseille, le mardi 22 mars à 20:00

Le 22 mars 2022 à 20h, concert unique et en entrée libre d’Arnold Dreyblatt au Conservatoire de Marseille Pierre Barbizet (salle Magaud) à l’invitation des Beaux-Arts de Marseille. Un événement attendu puisque le compositeur n’a pas joué à Marseille depuis son passage il y a douze ans sur les îles du Frioul dans le cadre du festival MIMI. L’œuvre d’Arnold Dreyblatt a été interprétée par l’ensemble Bang On A Can, Jim O’Rourke, le Great Learning Orchestra de Stockholm, le Pellegrini String Quartet et le Crash Ensemble de Dublin. Il a enregistré pour des labels tels que Tzadik, Hat Hut, Table of the Elements, Cantaloupe, Important, Choose et Black Truffle. Il s’est produit au Whitney Museum de New York, au Maerz Music Festival de Berlin, au AngelicA Festival de Bologne, au Lab de San Francisco, au Berghain de Berlin et dans d’innombrables autres festivals et salles de concert. Né en 1953, Arnold Dreyblatt est un artiste multimédia et un compositeur américain installé à Berlin depuis 1984. Issu de la deuxième génération du minimalisme new-yorkais, cet inventeur d’instruments a étudié avec les compositeurs Pauline Oliveros, La Monte Young et Alvin Lucier et les pionniers de l’art vidéo Woody et Steina Vasulka. Qu’il se produise en solo avec sa contrebasse modifiée, ou entouré de son ensemble emblématique Orchestra of Excited Strings, Dreyblatt développe au moyen de son propre système d’accordage microtonal, une musique hypnotique et pulsative. Cet événement est organisé par les Beaux-Arts de Marseille au Conservatoire Pierre Barbizet, deux établissements de l’INSEAMM (Institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille Méditerranée). L’affiche sérigraphiée du concert a été réalisée au sein de l’atelier édition des Beaux-Arts de Marseille et conçue par Milan Giraud, étudiant en 5e année. Informations pratiques : mardi 22 mars 2022 – 20h Conservatoire Pierre Barbizet Salle Magaud 2, place Carli 13001 Marseille Entrée libre Ouverture des portes à 19h30 Réservation conseillée auprès de [programmation@beauxartsdemarseille.fr](mailto:programmation@beauxartsdemarseille.fr)

Entrée libre

♫♫♫

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:30:00